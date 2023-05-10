DS Performence tarafından geliştirilen Formula E yarış aracından olağanüstü gelişim

DS Performence tarafından geliştirilen Formula E yarış aracı, son yıllarda ulaştığı sportif başarılarla adından sıkça söz ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Performance, 2015 yılından bu yana ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışan tek koltuklu DS yarış araçlarının tüm güç aktarma organlarını geliştirmeyi sürdürüyor.

İkinci nesil DS tek koltuklu yarış aracı, 2018-2022'de aldığı iki çifte şampiyonlukla ve birçok kere podyuma çıkmasıyla spor tarihine adını yazdırdı. DS Automobiles'in yarış kolu DS Performance, Stellantis Grubu'nun bir parçası olan Fransız markası için bir teknik gelişim fırsatı sağlıyor.

Elektrifikasyon, kurulduğu 2014 yılından bu yana DS Automobiles stratejisinin merkezinde oldu. DS Automobiles, aynı yıl pistten yola yönelik teknoloji transferini hızlandıran en iyi alan olan motor sporları için yarış kolu olan DS Performance'ı kurdu. Formula E'deki ikinci sezonlarında ilk kez bireysel üreticileri dahil eden genç ve dinamik bir ekiple şampiyonaya katıldı.

DS Automobiles, 2015 yılındaki birinci nesil Formula E döneminde 200 kW maksimum güç çıkışına, 920 kilogramlık ağırlığa ve yüzde 15 fren enerjisi geri kazanım kapasitesine sahip tamamen elektrikli otomobiliyle şampiyonaya dikkat çekici bir başlangıç yaptı. İkinci sezondan itibaren 4 pol pozisyonu, 4 podyum ve 1 galibiyet aldı. Bu durum, DS Performance'ın o dönemde bir başlangıç işlevi gören çevikliği sayesinde dördüncü sezonun sonuna kadar güçlenerek devam etti. Birinci nesil DS yarış aracı, 2015-2018 arasında her iki yarışta bir kupayı temsil eden toplam 16 podyum aldı.

İkinci nesil DS yarış aracı

Verilen bilgiye göre, DS Performance, ikinci nesil Formula E araçlarıyla başlayan beşinci sezonda önemli bir teknolojik dönüm noktasına ulaştı. 250 kW ile daha fazla güç, 900 kilogramla daha hafif yapı ve frenleme sırasında yüzde 30 fren enerjisi geri kazanımı sayesinde verimliliği artırılan DS yarış aracı, Jean-Eric Vergne pilotajında, 2019'da sürekli en zorlu yerlerde mücadele vererek başarısını Formula E tarihinde ilk takımlar ve sürücüler çifte şampiyonluğuyla perçinledi.

Marka, 2020'de yarış aracının direksiyonunda Antonio Felix da Costa ile bu başarısını tekrarladı. DS Performance, 7'nci ve 8'inci sezonlarda şampiyonluk olmamasına rağmen ikinci nesil dönemini rekor sayıda puan ve podyumla kapatarak, takımlar klasmanını üçüncü olarak bitirdi ve önde gelen rakipler arasındaki yerini sağlam bir şekilde korudu.

Üçüncü nesil DS yarış aracı

DS Performance, Aralık 2022'de 2 yıllık geliştirme sürecinin ardından Valencia Pisti'nde üçüncü nesil yarış aracını tanıttı. Üçüncü nesil, bir sokak pistinde ulaştığı maksimum 280 kilometre hızla tarihteki en hızlı ve aynı zamanda en hafif unvanını alan Formula E aracı oldu.

İkinci nesilden 60 kilogram daha hafif olan yarış aracı, yüzde 40'ın üzerinde fren enerjisi geri kazanımı kapasitesiyle çok daha verimli bir hale getirildi. DS e-Tense FE23 isimli üçüncü nesil DS yarış aracı önceki nesillerden daha güçlü fren enerjisi geri kazanımı yapabiliyor, toplam 600 kW fren gücü üretebiliyor. Bu değer, bir önceki neslin iki katı olarak öne çıkıyor.

Bu yarış aracı, yüksek elektrikli fren gücü sayesinde hidrolik arka frenleri olmayan ilk araç olma özelliğini de taşıyor. DS e-Tense FE23, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası 9'uncu başlangıcından bu yana sürücülerini ve DS Automobiles'i yeni şampiyonluklara taşıyabileceğini gösterdi.

Hindistan Haydarabad'da 11 Şubat'ta zafer kazanan ve 25 Şubat'ta Güney Afrika'daki ikinci olan Jean-Eric Vergne, şu anda sürücüler sıralamasında dördüncü konumda yer alıyor.

DS Automobiles'in Formula E'deki önemli başarıları

DS Performance, 2015'ten bu yana Formula E'de mücadele eden araçların güç aktarma organlarını tasarlayıp geliştiriyor. DS Automobiles, Formula E'de edindiği tecrübeler sayesinde yol için üretilen e-Tende uzantılı araçlarına yönelik teknoloji transferini kesin olarak hızlandırdı. Bu, 2024'ten itibaren yüzde 100 elektrikli segmente dahil olacak modellerin, müşterilerine belirgin faydalar sağlayan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Şirketin Formula E'de elde ettiği önemli başarılar arasında 95 yarış, 4 şampiyonluk, 16 zafer, 46 podyum ve 22 pol pozisyonu bulunuyor.

"Bu şampiyonaya katılmak stratejik bir karardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, Formula E'de yarışan araçların 10 yıldan kısa bir sürede daha hafif, daha güçlü, daha hızlı ve daha otonom hale geldiğini bildirdi.

DS Automobiles ve yarış departmanı için yüzde 100 elektrikli olan bu şampiyonaya katılmanın stratejik bir karar olduğunu kaydeden Franzetti, şu bilgileri verdi:

"Kuruluşundan bu yana DS Performance'ın misyonu daima çok net oldu. DS Automobiles markasının, kendisini teknolojik bir katalizör olarak kabul ettirmiş olan motor sporları üzerinden elektrifikasyonunu desteklemek amaçlandı. Formula E'de birçok sezon boyunca edindiğimiz kazanımlar, bugünün ve yarının elektrikli otomobillerinde en iyi teknolojilerden yararlanmasını sağlıyor. Formula E'ye olan bağlılığımız çok önemli çünkü 2024'ten itibaren tanıtacağımız tüm yeni DS Automobiles modellerinde yüzde 100 elektrikli aktarımı göreceğiz."

Stellantis Motorsport FE Program Direktörü Thomas Chevaucher de güçlü DS Performance ekipleri sayesinde DS e-Tende FE araçlarının, DS Automobiles markasının ve Formula E'nin tarihine damgasını vurduğunu aktardı.

Chevaucher, "Kendimizi son derece rekabetçi olan bu seriye adadığımızdan bu yana her sezon en az bir yarış kazandık ve neredeyse her iki yarıştan biri bize podyum getirdi." ifadesini kullandı.