DS Automobiles, Louvre Müzesi'nin Ana Sponsorları Arasına Girdi

2015'ten bu yana Louvre Müzesi'nin sponsoru olan DS Automobiles, seçkin 'Ana Sponsorlar' grubuna girdi. Marka, müzeyle olan işbirliğini özel koleksiyon modelleri ve etkinliklerle pekiştirdi.

2015'ten bu yana Louvre Müzesi'nin sponsoru olan Ds Automobiles, seçkin "Ana Sponsorlar" grubuna girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ds Automobiles, kuruluşundan bu yana, çok sayıda lansmanını Louvre Müzesi civarında, Piramidin altında ve Tuileries Bahçeleri'nde düzenledi.

Marka, gerçekleştirilen özel sunumlar ve sergilerle geçmişi ve bugünü birleştirerek geleceği inşa etme odaklı, ortak bir felsefeyi yansıttı. Bu kültürü tanıtmaya kararlı olan Ds Automobiles, 2015'ten bu yana Louvre Müzesi'nin ve çok sayıda serginin sponsorluğunu üstlendi.

Ds Automobiles'in dünyasında önemli bir yere sahip olan Louvre Müzesi ve Piramidi, markaya her zaman ilham kaynağı oluyor. Marka ayrıca müzeye 2019 ve 2020'de Louvre Piramidi'nin 30'uncu yıl dönümünü 30 özel etkinlikle kutlama sözü vermişti.

Bu işbirliği, 2020 ve 2021'de sanatı yolculukların en konforlusuna çıkaran DS 7 Crossback Louvre ve DS 3 Crossback Louvre isimli sınırlı üretim özel koleksiyon modelleriyle yeni bir boyut kazandı.

Louvre Piramidi'nden ilham alan özel detaylarına ek olarak, bu iki model, kokpitlerindeki büyük ana ekranlarında 182 eser izlenirken aynı zamanda podcast dinlenmesine de olanak tanıyarak özel ve üç boyutlu bir otomobil içi sanat deneyimi yaşattı.

Bu süreç içerisinde DS Automobiles "Only You Privilege" programı, koleksiyonların, perde arkasında gerçekleşen olağanüstü koşulların ve restorasyon atölyelerinin keşfedilmesini mümkün kıldı. Bu tutkulu ve kalıcı birliktelik sonucunda DS Automobiles, Louvre Müzesi tarafından ana sponsor olarak tanındı ve 2023 sonunda piramidin altındaki Napolyon Salonu'na "DS Automobiles" adı kazındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Olivier François, markanın Louvre Müzesi ile mükemmel bir uyum sergilediğini bellirterek, ana sponsorlar listesine dahil olmanın her gün mükemmellik arayışı içinde olan DS Automobiles için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.