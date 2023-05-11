DS Automobiles, Fransız seyahat sanatının özünde yatanları ele alıyor

DS Automobiles, bugünden itibaren 3 ay boyunca Prime Video'da yayınlanacak "Seyahat Sanatı-Bir Fransız Yenilikçiliği" isimli belgeselin ilk gösterimini Paris'te gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, belgeselde, bir dünya gezgini olan gazeteci Seamus Kearney, seyahati bir sanat haline dönüştüren kadınlar ve erkeklerle tanışmak için yola çıktı.

46 dakikalık belgeselde gezgin gazeteci, çıktığı özgün seyahatlerde öğrendiklerini izleyicilerle paylaşıyor. Seamus Kearney, bazen DS 7, bazen bir sıcak hava balonu, bazen de Doğu Ekspresi'nin bir vagonunun içinde gerçekleştirdiği seyahatlerinde mekanların ve anların keyfini sürerken, lüks seyahat severler için gelecekteki deneyimin bir tasvirini ortaya koyuyor.

İrlanda ve Yeni Zelanda vatandaşlığı olan gazeteci Seamus Kearney, hayatının son 30 yılını dünyayı dolaşarak geçirdi.

Kearney, "Seyahat Sanatı-Bir Fransız Yenilikçiliği" belgeseli için farklı bölgelerdeki hikayelerle bezeli mekanları bulmak için uzun bir zaman harcadı, DS 7 ile çıktığı yolculukta edindiği deneyimler ile Fransız seyahat sanatının keyfini derinlemesine sürme şansı buldu.

Gazetecinin bu turuna, seyahat konseptinin gelişimini ve zamanın keyfini sürme sanatı dahilinde, yerel, özgün unsurları deneyimleme yaklaşımını ele alan DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Beatrice Foucher ve yenilikçi tasarımcı Ramy Fischler'in yorumları da eşlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beatrice Foucher, gelecekte, seçkin seyahatin daha özgün, ayakları yere basan ve yavaş bir yaklaşıma sahip olacağını belirtti.

Foucher, seyahatin, seyahat eden kişiye özel olarak şekillendirileceğini ve daha kişisel olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Hizmetler çağının gerektirdiği özellikleri bünyesinde barındıran, daha sürdürülebilir, çevre odaklı ve daha yüksek teknolojiyle donatılan bir konsept olmasını bekliyoruz. Deneyimlerin ve karşılaşmaların odağında, keyif almaya odaklanan seyahatlerin yer aldığı bir küresel farkındalık hareketiyle bu yolculuğu yeniden keşfediyoruz. Bu yeniden keşfi de konukseverlik, kişiselleştirme ve sürdürülebilirlik ögeleriyle bezenmiş Fransız seyahat sanatının temsilcisi DS Automobiles gerçekleştiriyor. Bu belgesel, temelinde daha fazla keyif almanın yattığı, yaşama sanatı vizyonumuzun canlı bir örneğini ortaya koyuyor."

"Seyahat Sanatı-Bir Fransız Yenilikçiliği", DS Automobiles'in Fransız yaşam sanatı anlayışını bünyesinde topluyor ve markanın geleceğin seyahat konseptini yeniden keşfetme vizyonunu ortaya koyuyor.

Bu vizyon, elektrikli araçların daha teknolojik, daha sürdürülebilir, daha kişisel ve daha özgün olacağı şekilde evrilen bir ekosistemde yerini korumaya devam edeceği üst düzey bir seyahati temsil ediyor.

Seyahat ve ulaşımda, "nasıl" ve "neden" gibi sorularına cevap aranan bu belgeselde, salgından sonra ülkelerin sınırlarını yeniden açmaya başlamasıyla, seyahatin şekli, sağladığı keyif ve günümüzdeki evrimi bir sorunsal olarak irdeleniyor. Bu kapsamda, lüks seyahati tanımlayan şeyler neler olduğu bu belgeselin odak noktalarından birini oluştururken, deneyimi şekillendiren özgünlük ve kişiselleştirme unsurlarının da nasıl tanımlanabildiği yorumlanıyor.