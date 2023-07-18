DS Automobiles, 6 Aylık Satış Adedinde Rekor Kırdı

Haziran ayında gerçekleştirdiği 553 adetlik satışla birlikte 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaştı. Marka, 2022 yılını 1829 adetlik satışla kapatarak geçen yılın toplam satışlarını geride bıraktı. Yeni DS 4 ve DS 7 modelleri de segmentlerinde başarılı satış rakamlarına ulaştı.

Haziran ayında gerçekleştirdiği 553 adetlik satışla birlikte 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaştı.

2022 yılını 1829 adetlik satışla kapatan marka, böylece henüz 6 ayda geçen yılın toplam satışlarını geride bırakmış oldu.

Markanın, 2022'nin sonunda pazara sunduğu yeni DS 4, haziran ayında elde ettiği 241 adetlik satışla segmentinin ikincisi olma başarısını gösterdi. DS 4 ayrıca, ilk 6 ayda gerçekleştirdiği 856 adetlik satışla da segmentinden yüzde 31,2 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu. Markanın premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen ikinci model olarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu yıl marka olarak ciddi bir ivmelenme yakaladıklarını söyleyen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "Geçen yılın sonunda pazara sunulmasına rağmen DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı. DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve segmentinde ikinci sıraya yükseldi. Aynı şekilde DS 7 de segmentinde ikinci sırada yer alıyor" dedi.

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi

Yatırımlarla kapasitemizi artırıyoruz!

Premium sınıfta satış grafiklerini hızla geliştirdiklerini ifade eden Selim Eskinazi, "İlk 6 aylık dönemde, geçen yılın toplam satış rakamını geride bıraktık. Türkiye pazarının otomobillerimize olan yoğun ilgisiyle yılın ikinci yarısında da büyümeye devam edeceğiz. Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız da devam ediyor" dedi.