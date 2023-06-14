DP İzmir Milletvekili Altıntaş: Buğdayda hasat mevsiminde ithalat yapılmamalı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, hasat mevsiminde buğdayda ithalat yapılmaması gerektiğini belirterek, "Türk çiftçisi ve Türk tarımı, ithalat lobilerinin insafına teslim edilmemelidir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, buğday fiyatlarındaki düşüşün endişe verici olduğunu ifade ederek, hükümetin tarım politikasını eleştirdi.

Bu yıl için 20,7 milyon ton buğday rekoltesinin tahmin edildiğini dile getiren Altıntaş, fiyat düşüşlerine Toprak Mahsulleri Ofisinin seyirci kaldığını ve müdahale etmediğini söyledi.

Altıntaş, çiftçiyi korumak için tedbir alınması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Her üründe olduğu gibi buğdayda da hasat mevsiminde ithalat kesinlikle yapılmamalıdır. Türk çiftçisi ve Türk tarımı, ithalat lobilerinin insafına teslim edilmemelidir. İthalat, ancak hasat bittikten sonra, ihtiyacımız kadar yapılmalıdır. TMO, önceki yıllarda kendisini Türk çiftçisinin kara gün dostu olarak tanıtırdı. Şimdi bırakın kara gün dostu olmayı, iyi gün dostu bile değildir. TMO'nun depolama kapasitesi 4 milyon ton civarındadır. Bu kapasitenin çiftçiye hizmet edecek şekilde üretim bölgelerine dengeli bir şekilde aktarılması şarttır."