Doymuş poliester reçinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Doymuş poliester reçinelerinin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kilogram başına 3,5 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altındaki doymuş poliester reçinelerinin ithalatında gözetim uygulaması gerçekleştirilecek.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.