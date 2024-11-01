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Downtown Bursa, Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu Ödülünü Kazandı

Downtown Bursa, Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu Ödülünü Kazandı
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Atış Yapı ve Pars Toprak Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, Global RLI Awards 2024'te 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' ödülünü aldı. 2023 yılında kapılarını açan merkez, dünya markalarıyla Bursalıları buluşturuyor.

Atış Yapı ve Pars Toprak Sanayi A.Ş. tarafından Türkiye'nin en büyük karma yaşam projesi olarak geliştirilen Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi dünyanın önde gelen perakende ve eğlence sektörü dergisi Retail&Leisure International'ındüzenlediği The Global RLI Awards 2024'te "Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu" ödülüne layık görüldü.

İngiltere'nin en saygın yayınlarından RLI (Retail and LeisureInternational)'nin düzenlediği, 2024 yılı RLI Global Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Alışveriş merkezleri ile perakende ve eğlence dünyasındaki en iyi projelerin yarıştığı organizasyonda bu yıl "Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu" ödülünü Downtown Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi aldı.

Türkiye'nin en büyük ve dikkat çeken karma projesi Downtown Bursa'yı hayata geçirerek konut ve perakende sektörüne özgün ve yenilikçi bakış açısı getiren Atış Şirketler Grubu, global düzeyde başarılarıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan önde gelen projelerin yarıştığı, dünya perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards 2024'te Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi de 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' kategorisinde ödüle layık görülerek uluslararası arenada dikkat çekici bir başarı elde etti.

Yenilikçi Çözümlerle Alışveriş Deneyimini Geleceğe Taşıyoruz

Atış Grup adına ödülü alan Atış Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu, "Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıtalarından katılan yüzlerce proje arasından ön elemeyi geçerek 10 farklı ülkeden 75'e yakın projenin değerlendirildiği Global RLI Awards 2024'te, Türkiye'nin en büyük karma projelerinden biri olan Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi projemiz, Global RLI Awards 2024'te 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' kategorisinde ödüle layık görülmesi şirketimiz ve markamız için büyük bir gurur. 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası seçkin markayla ziyaretçilerimize sunduğumuz benzersiz alışveriş deneyimi, yenilikçi yaklaşımımız ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkılar, uluslararası standartlarda projeler geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." diye konuştu.

Downtown Hakkında:

Şehrin sosyal yaşamına alışılagelmişin dışında yeni bir konsept kazandırma hedefiyle temelleri 5 yıl önce atılan ve Türkiye'nin en büyük karma projesi olan DOWNTOWN Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi 2023 yılında kapılarını misafirlerine açtı. Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.'nin 85 bin metrekare alan üzerinde ortaklaşa hayata geçirdiği kiralama ve yönetim faaliyetlerini Fiba Commercial Properties'in üstlendiği DOWNTOWN Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, cadde mağazaları, restoranları, müzeleri, sinema salonları, performans sanatları merkezi, Avrupa'nın en büyük gösteri havuzu, animasyonlu led ekranları ve şehrin en büyük aile eğlence alanı ile Bursalıları seçkin dünya markalarıyla buluşturuyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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