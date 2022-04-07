DowAksa TEİD'e üye oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DowAksa TEİD'e üye oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
DowAksa TEİD'e üye oldu

Yalova'da faaliyet gösteren DowAksa, Etik ve İtibar Derneği'ne (TEİD) kurumsal üye oldu.

YALOVA (İHA) - Yalova'da faaliyet gösteren DowAksa, Etik ve İtibar Derneği'ne (TEİD) kurumsal üye oldu.

Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, Etik ve İtibar Derneği'ne (TEİD) kurumsal üye olduğunu açıkladı. TEİD Etik Beyannamesi'ne imza atan şirket, iş süreçlerinin tümünde en yüksek etik prensiplerini uygulamayı ve paydaşlarında da bu ilkelerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalara destek vermeyi taahhüt etti.

Etik değerlerin benimsenmesini hedefliyor

2010 yılında kurulan ve bugün 170'ten fazla kurumsal üyeye sahip TEİD, şirketlerin kurumsal kültürlerinde iş etiği ilkelerinin benimsenmesi doğrultusunda faaliyet yürütmesiyle önem taşıyor. Dernek, üye ve paydaş kuruluşlara iş etiği politikaları oluşturma ve uygulamada rehberlik etmeyi amaçlarken etik değerlerin kurumsal bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karbon, Yalova, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title