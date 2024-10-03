DowAksa'dan Kadın Çalışanlarına Özel İş Kıyafeti Tasarımı

DowAksa, kadın çalışanlarının ihtiyaçlarına özel iş kıyafeti tasarladı.

DowAksa, kurduğu 'DowAksa'da Kadın Gücü İnisiyatifi' kapsamında, kadın çalışanlarına özel iş kıyafetleri tasarladı. Proje, şirketin Yalova fabrikasında görev yapan kadın çalışanlardan alınan geri bildirimler ve Temsil Heyeti'nin önerileri doğrultusunda şekillendi. Mavi yakalı kadın istihdamını artırmayı hedefleyen şirket, kadın çalışanlarına özel iş kıyafetleri tasarlama projesini hayata geçirdi.

Projenin, operasyonel seviyede artan kadın istihdamıyla oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini belirten Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Müdürü Ebru Tuygan, süreçle ilgili şunları söyledi: "Erkek vücut kalıplarına göre tasarlanan kıyafetler, kadın çalışanlarımız için konforsuz bir çalışma ortamı oluşturuyordu. Rahatsız bir kıyafetle çalışmak, kişinin odaklanmasını zorlaştırıyor, iş verimliliğini etkiliyor. Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda kadın çalışanlarımızın rahat ve estetik iş kıyafetleri giymelerini sağlayacak adımları attık. Yeni tasarımlar hem estetik hem de verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Çalışanlarımız, yeni kıyafetlerle, kendilerini daha rahat ve güvende hissediyor."

Tuygan, yeni kıyafetlerin kadın çalışanların vücut proporsiyonlarına uygun malzemelerle ve kesimlerle hazırlandığını belirtti ve ekledi: "Özellikle üst beden uzunlukları, bel kesimleri ve pantolon bedenleri konusunda titiz bir çalışma yürüttük. Sonuç olarak, çalışanlarımızın motivasyonunu ve verimliliğini artıran tasarımlara ulaştık."

"Yeni tasarımlar verimliliği artırdı"

Şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) çerçevesinde, Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ni imzalayarak, iş yerinde eşitliği benimsediğini hatırlatan Tuygan, projenin sadece bir kıyafet tasarımı olmadığını; aynı zamanda eşitlik ve kadın gücüne verilen önemin bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, hamile çalışanlar için de elastik bel kumaşıyla tasarlanmış pantolonlar gibi özel çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Tuygan, kadın çalışanlara yönelik benzer projeler ve yenilikçi adımlara devam edeceklerini kaydetti. - İSTANBUL