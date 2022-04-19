Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak - Haberler

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Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak

Dövize endeksli taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Dövize endeksli taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de yerleşik kişiler, bugüne kadar kendi aralarında akdedecekleri, taşıt dışındaki menkul satış sözleşmelerinde bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabiliyordu. Tebliğle söz konusu sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bunlardan kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün oldu.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazete, Döviz, Türk, Ekonomi, Haberler

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