Dövizdeki Yükseliş Sürüyor: Dolar 16,75 Tl, Euro 17,91 TL'ye Tırmandı - Haberler

Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Küresel olarak da değer kazanan dolar, güne 16,63 TL'den başladı. Gün ortasında dolar kuru 16,75 TL'ye kadar çıktı. 17,80 TL'den güne başlayan euro ise 17,95 liranın üzerine tırmandı.

Dolar, geçen cuma hızlanan yükselişine bu haftada devam ediyor. Dolar, dün 16,50'den 16,60 tırmanmıştı. Yeni günde de doların fiyatı 16,75 TL'ye kadar yükseldi. Euro da 17,95 liranın üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, politika faizini artırmayacaklarını, "Kimse bu iktidarın faiz artırmasını beklemesin. Daha da düşürecek. İstihdamı, ihracat ve yatırımı artıracağız" sözleriyle bir kez daha vurgulamıştı.

Öte yandan analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi piyasalarda hareketliliğin arttığı görüşünde.

ANKA / Ekonomi