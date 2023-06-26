Dövizdeki Tırmanış Sürüyor: Dolar 25,82 Liraya, Euro 28 Liranın Üzerine Çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlayan dövizdeki tırmanış sürüyor. Merkez Bankası'nın politika faizindeki 650 baz puanlık artış kararına rağmen yükselmeye devam eden dolar kuru yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlayarak 25,82 liraya çıktı. Euro da 28 lirannı üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Altın fiyatları da rekor üstüne rekora devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlayan dövizdeki tırmanış sürüyor. Merkez Bankası'nın politika faizindeki 650 baz puanlık artış kararına rağmen yükselmeye devam eden dolar kuru yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlayarak 25,82 liraya çıktı. Euro da 28 lirannı üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce "faiz sebep, enflasyon sonuç" şeklindeki politikasıyla indirilen politika faizi sonuç vermeyince bu kez artırmaya karar verildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklentinin altında 650 baz puan indirim yapınca döviz yükseliş yönünde tepki verdi. Dövizdeki artış Kurban Bayramı öncesi hızla yükselmeye devam ediyor.

Seçimlerin ardından başlayan kurlardaki artış hız kazandı, geçen hafta tarihinde ilk kez 25 liranın üzerine çıkan 25,23 seviyelerine çıkarken bugün sabah saatlerinde alıcı talibinin yüksekliğiyle birlikte 25,82'ye kadar çıktı.

Geçen haftayı 27,40 seviyelerinde kapan euro da günün ilk dakikalarındaki hızlı bir artışla 28 liranın üzerine çıktı. 28,10 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Altın fiyatlarında yaşanan rekor üstüne rekora bir yenisi daha bugün eklendi. Gram altın fiyatı 1575 liraya yükselerek zirvesini yeniledi.