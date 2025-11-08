Döviz Yatırımcıların Yüzünü Güldürdü, Borsa Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım araçlarından döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,89 düşüşle 25.218,76 puan, sanayi endeksi yüzde 1,17 azalışla 14.183,57 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 kayıpla 10.991,15 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,09 artışla 15.631,67 puan oldu.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,01 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu. Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 12,52 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 11,98 ile Çan2 Termik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 28,66 ile Grainturk Holding AŞ, yüzde 12,96 ile Tofaş ve yüzde 12,53 ile Kocaer Çelik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 844 milyar 56 milyon lirayla ASELSAN, 560 milyar 700 milyon lirayla Garanti BBVA ve 467 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,08 düşüşle 5 bin 427,3 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,08 azalışla 36 bin 612 liraya indi.

Doların satış fiyatı ise yüzde 0,39 artarak 42,2140 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselerek 48,9150 lira oldu.

Geçen hafta 55,1920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,57 kazançla 55,5060 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,34 artışla 52,5150 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)