Döviz ve Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Dolar 21,72 seviyesine kadar yükselirken, Euro tarihinde ilk kez 23 liranın üzerine çıktı. Gram altın da bin 368 liraya kadar tırmandı. Borsa İstanbul ise dalgalı seyrediyor.

Döviz ve altın fiyatları zirve tazeledi. Dolar, yeni güne yükselişle başladı 21,72 seviyesine kadar tırmandı. Euro tarihinde ilk kez 23 liranın üzerine çıktı. Gram altın da bin 368 liraya kadar tırmandı.

Yurt içi piyasalar, seçimlerin ardından Hazine ve maliye Bakanlığı koltuğuna yeniden oturan Mehmet Şimşek'in şekillendireceği ekonomi bürokrasine odaklandı. Mehmet Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile dün Ankara'da görüştüğü belirtildi.

DÜN YÜZDE 5 YÜKSELEN BORSA İSTANBUL BUGÜN DALGALI SEYREDİYOR

Dün yüzde 5 yükselen Borsa İstanbul, bugüne yatay seyirle başladı. BIST 100 Endeksi, açılışta yüzde 0,01 değer kaybıyla 5372 puana inerken; bankacılık endeksi de yüzde 0,63 geriledi.

Borsa İstanbul, açılış sonrası 5408 puana kadar yükselerek 3 ayın zirvesini yenilerken; sonrasında kayba yöneldi. BIST 100 Endeksi, saat 10.14 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 5348 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksinde ise kayıp şu dakikalarda yüzde 2'ye yaklaştı ve yüzde 1,82 gerilemeyle 4759 puanda bulunuyor.

EURO TARİHİNDE İLK KEZ 23 LİRAYI AŞTI

Dolar dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 21,24 TL seviyesinde hareket ederken yeni güne rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,7234 TL'ye kadar yükseldi. Dolar, gün ortasında serbest piyasada 21,51 seviyesinde işlem görüyor.

Euro da tarihinde ilk kez 23 liranın üzerine çıktı. Euro, sığ piyasada 23,3820 TL'ye kadar tırmanırken, gün ortasında 23,02'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN 1352 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Gram altın, bin 368 lira ile tüm zamanların en yüksek fiyatına yükseldi. Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.