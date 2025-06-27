Döviz Kurlarında Güncel Durum: Dolar ve Euro Fiyatları
Dolar, 39,8850 lira, euro ise 46,6720 lira seviyesinden işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da güncel döviz alım-satım fiyatları açıklandı.
Dolar 39,8850 liradan, euro ise 46,6720 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 39,8830 liradan alınan dolar 39,8850 liradan, 46,6700 liradan alınan euro ise 46,6720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,77 liradan, euro ise 46,71 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi