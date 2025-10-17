Döviz Kurları Yükselişte: Dolar 41,95 Euro 49,23
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,9470 liradan, euro 49,2290 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 41,85, euro ise 48,90 liradan işlem görüyordu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,9450 liradan alınan dolar 41,9470 liradan, 49,2270 liradan alınan euro ise 49,2290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,85 liradan, euro ise 48,90 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi