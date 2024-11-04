Döviz Kurları Yeni Haftaya Yüksek Seviyeden Başladı
Dolar 34,3420 lira, euro ise 37,4730 liradan işlem görerek haftaya başladı. Geçen hafta sonundaki kapanış fiyatlarının üzerinde seyrediyor.
Dolar 34,3420 liradan, euro ise 37,4730 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,3400 liradan alınan dolar 34,3420 liradan, 37,4710 liradan alınan euro ise 37,4730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,33 liradan, euro ise 37,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Sıcak Gelişme:
Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: 3. kez kayyum atanıyor bana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde