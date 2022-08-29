Döviz Kurları Yeni Haftaya Başlarken Yükselişini Sürdürdü

Döviz kurlarındaki yükseliş, yeni haftanın ilk gününde de sürüyor. Dolar yeni haftaya 18,19, euro ise 18,06 liradan başladı. Geçen cuma günü dolar 18,18, euro ise 18,24 TL'den haftayı kapatmıştı.

Döviz kurlarındaki yükseliş, yeni haftanın ilk gününde de sürüyor. Dolar yeni haftaya 18,19, euro ise 18,06 liradan başladı. Geçen cuma günü dolar 18,18, euro ise 18,24 TL'den haftayı kapatmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı, doları önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşıdı. İç piyasada da dolar hem TL hem de euro karşısında yükselişini devam ettiriyor. Dolar yeni haftaya 18,19, euro ise 18,06 TL'den başladı. Gün içinde de dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi açıklanacak.