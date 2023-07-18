Döviz Kurları Rekor Seviyelere Ulaştı

Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde döviz kurunda yeni rekorlar kaydedildi; Euro 30 lirayı aşarken, Dolar da 27 liraya dayandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz kurunda yeri rekorlar kaydedildi. Euro, TL karşısında 30 lirayı aşarken; Dolar kuru da yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 26,92 lira ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Böylece 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 35'e dayandı. Euro karşısındaki değer kaybı ise yüzde 42 civarında.

Merkez Bankası geçen ay yüzde8,5 olan politika faizini, yüzde 15'e yükseltmişti. Yüksek enflasyon ve aşırı döviz talebine rağmen Türkiye 27 ay boyunca faiz artırma kararına gitmemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in gelmesiyle "rasyonel politikalara dönüş" mesajı verilirken Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Bloomberg'in anketine göre piyasadaki beklenti faizin yüzde 20'ye çıkarılması yönünde.

DW / GY, EC