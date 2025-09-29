Haberler

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Dolar 41,5720 lira ve euro 48,7960 lira seviyesinden işlem görerek yeni haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,5700 liradan alınırken, euro 48,7940 liradan satılmakta.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,5700 liradan alınan dolar 41,5720 liradan, 48,7940 liradan alınan euro ise 48,7960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,56 liradan, euro ise 48,61 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
