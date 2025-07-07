Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar, 39,9400 lira, euro ise 47,0530 liradan işlem görerek haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 39,9380 liradan alınıp satılırken, euro 47,0510 liradan işlem görüyor.
Dolar 39,9400 liradan, euro ise 47,0530 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 39,9380 liradan alınan dolar 39,9400 liradan, 47,0510 liradan alınan euro ise 47,0530 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,83 liradan, euro ise 46,99 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi