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Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
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Dolar 38,0180 liradan, euro ise 43,3230 liradan işlem görerek haftaya merhaba dedi. İstanbul Kapalıçarşı'da yapılan alım-satımda dolar ve euroda artış gözlemlendi.

Dolar 38,0180 liradan, euro ise 43,3230 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 38,0160 liradan alınan dolar 38,0180 liradan, 43,3210 liradan alınan euro ise 43,3230 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,06 liradan, euro ise 43,25 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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