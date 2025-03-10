Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 36,5280 lira, euro ise 39,5700 lira üzerinden işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 36,44 lira, euro ise 39,58 lira seviyesindeydi.

Dolar 36,5280 liradan, euro ise 39,5700 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,5260 liradan alınan dolar 36,5280 liradan, 39,5680 liradan alınan euro ise 39,5700 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,44 liradan, euro ise 39,58 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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