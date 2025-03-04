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Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 36,4350 liradan, euro ise 38,2530 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 36,44 liradan, euro ise 38,20 liradan satılmıştı.

Dolar 36,4350 liradan, euro ise 38,2530 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,4330 liradan alınan dolar 36,4350 liradan, 38,2510 liradan alınan euro ise 38,2530 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,44 liradan, euro ise 38,20 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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