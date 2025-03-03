Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 36,5130 liradan işlem görürken, euro 38,0750 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,51 liradan ve euro 37,99 liradan işlem görmüştü.
Dolar 36,5130 liradan, euro ise 38,0750 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 36,5110 liradan alınan dolar 36,5130 liradan, 38,0730 liradan alınan euro ise 38,0750 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,51 liradan, euro ise 37,99 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi