Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar, 36,0370 lira ve euro, 37,1650 liradan işlem görerek yeni haftaya başlamışken, önceki kapanışta dolar 35,98 lira, euro ise 37,32 lira seviyesindeydi.
Dolar 36,0370 liradan, euro ise 37,1650 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 36,0350 liradan alınan dolar 36,0370 liradan, 37,1630 liradan alınan euro ise 37,1650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,98 liradan, euro ise 37,32 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi