Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar, 36,0370 lira ve euro, 37,1650 liradan işlem görerek yeni haftaya başlamışken, önceki kapanışta dolar 35,98 lira, euro ise 37,32 lira seviyesindeydi.

Dolar 36,0370 liradan, euro ise 37,1650 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,0350 liradan alınan dolar 36,0370 liradan, 37,1630 liradan alınan euro ise 37,1650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,98 liradan, euro ise 37,32 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yeni düzenleme
img

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
img

Murat Sancak, canlı yayında verdi veriştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.