Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 35,9200 liradan, euro ise 36,8100 liradan işlem görerek haftaya başladı. Geçen hafta kapanış fiyatlarının üzerine çıkan döviz kurları, yatırımcıların dikkatini çekti.
Dolar 35,9200 liradan, euro ise 36,8100 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,9180 liradan alınan dolar 35,9200 liradan, 36,8080 liradan alınan euro ise 36,8100 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,85 liradan, euro ise 37,22 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi