Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 35,5880 liradan, euro ise 36,6920 liradan İstanbul Kapalıçarşı'da işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 35,57 lira, euro ise 36,33 liradan satılmıştı.
Dolar 35,5880 liradan, euro ise 36,6920 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,5860 liradan alınan dolar 35,5880 liradan, 36,6900 liradan alınan euro ise 36,6920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,57 liradan, euro ise 36,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi