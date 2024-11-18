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Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 34,4590 liradan, euro ise 36,3500 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 34,41 liradan, euro ise 36,32 liradan satılmıştı.

Dolar 34,4590 liradan, euro ise 36,3500 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 34,4570 liradan alınan dolar 34,4590 liradan, 36,3480 liradan alınan euro ise 36,3500 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,41 liradan, euro ise 36,32 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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