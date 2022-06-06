Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı - Haberler

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Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

ANKA - Ekonomi
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Dolar kuru yeni haftanın ilk gününü, sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla karşıladı. Dolar, serbest piyasada 16,57 lira civarında, euro ise yüzde 1,1 yükselişle 17,78 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününü, sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla karşıladı. Dolar, serbest piyasada 16,57 lira civarında, euro ise yüzde 1,1 yükselişle 17,78 liradan işlem görüyor.

Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor. Haftaya 16,49 TL liradan başlayan dolar kuru kısa sürede 16,57 TL'ye ulaştı. Euro ise haftanın ilk gününe 17,74 TL seviyesinden başladı ve yaklaşık bir saatlik sürede 17,79 TL'ye kadar çıktı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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