Döviz Kurları Haftaya Yükselerek Başladı

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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,2860 liradan, euro ise 36,8510 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta dolar 35,22, euro ise 36,78 lira seviyesindeydi.

Dolar 35,2860 liradan, euro ise 36,8510 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,2840 liradan alınan dolar 35,2860 liradan, 36,8490 liradan alınan euro ise 36,8510 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,22 liradan, euro ise 36,78 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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