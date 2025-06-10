Döviz Kurları Haftaya Yüksek Başladı: Dolar 39,29 Lira, Euro 44,86 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 39,2890 liradan, euro ise 44,8620 liradan işlem görerek haftaya başladı. Son kapanışta dolar 39,13, euro ise 44,90 liradan satılmıştı.
Dolar 39,2890 liradan, euro ise 44,8620 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 39,2870 liradan alınan dolar 39,2890 liradan, 44,8600 liradan alınan euro ise 44,8620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,13 liradan, euro ise 44,90 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi