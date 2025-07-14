Döviz Kurları Haftaya Yüksek Başladı
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 40,2260 liradan işlem görürken, euro 46,9350 liradan satılmaya başlandı. Önceki kapanışta dolar 40,16 lira, euro ise 47,04 liradan işlem görmüştü.
Dolar 40,2260 liradan, euro ise 46,9350 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,2240 liradan alınan dolar 40,2260 liradan, 46,9330 liradan alınan euro ise 46,9350 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,16 liradan, euro ise 47,04 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi