Döviz Kurları Haftaya Yüksek Başladı
Dolar 34,9620 lira, euro ise 36,8190 lira seviyesinden işlem görerek haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. İstanbul Kapalıçarşı'da doların fiyatı 34,9600 liradan alınırken, euro 36,8170 liradan satılmakta.
Dolar 34,9620 liradan, euro ise 36,8190 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,9600 liradan alınan dolar 34,9620 liradan, 36,8170 liradan alınan euro ise 36,8190 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,95 liradan, euro ise 36,74 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi