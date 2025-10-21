Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Doların 41,9510 lira, euro'nun ise 48,8180 lira seviyesinden işlem gördüğü İstanbul Kapalıçarşı'da, son kapanışta dolar 41,95 liradan, euro ise 48,87 liradan satışta bulunmuştu.
Dolar 41,9510 liradan, euro ise 48,8180 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 41,9490 liradan alınan dolar 41,9510 liradan, 48,8160 liradan alınan euro ise 48,8180 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,95 liradan, euro ise 48,87 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi