Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,8220 liradan, euro ise 48,4890 liradan işlem görüyor. Önceki gün kapanış değerleriyle karşılaştırıldığında her iki para biriminde de artış yaşandı.

Dolar 41,8220 liradan, euro ise 48,4890 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 41,8200 liradan alınan dolar 41,8220 liradan, 48,4870 liradan alınan euro ise 48,4890 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,80 liradan, euro ise 48,37 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
