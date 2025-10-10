Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Dolar, 41,8190 liradan, euro ise 48,3880 liradan işlemlere başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euroda son kapanış değerleri 41,72 lira ve 48,53 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,8170 liradan alınan dolar 41,8190 liradan, 48,3860 liradan alınan euro ise 48,3880 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,72 liradan, euro ise 48,53 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi