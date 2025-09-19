Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Dolar 41,3870 liradan, euro ise 48,7610 liradan işlem görmeye başladı. İstanbul Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar, geçtiğimiz kapanış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında artış gösterdi.
İstanbul Kapalıçarışı'da 41,3850 liradan alınan dolar 41,3870 liradan, 48,7590 liradan alınan euro ise 48,7610 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,31 liradan, euro ise 48,76 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi