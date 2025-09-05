Haberler

Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarışı'da 41,2500 liradan alınan dolar 41,2520 liradan, 48,2140 liradan alınan euro ise 48,2160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,16 liradan, euro ise 48,05 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
