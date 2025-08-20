Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,9160 liradan alınan dolar 40,9180 liradan, 47,6640 liradan alınan euro ise 47,6660 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,88 liradan, euro ise 47,78 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
