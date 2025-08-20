Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,9180 liradan, euro ise 47,6660 liradan satılmaya başladı. Doların önceki kapanışı 40,88 lira, euro ise 47,78 lira seviyesindeydi.
Dolar 40,9180 liradan, euro ise 47,6660 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,9160 liradan alınan dolar 40,9180 liradan, 47,6640 liradan alınan euro ise 47,6660 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,88 liradan, euro ise 47,78 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi