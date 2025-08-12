Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,7200 liradan, euro ise 47,3390 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolarda 40,69 lira, euroda ise 47,32 lira seviyeleri kaydedilmişti.

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,7180 liradan alınan dolar 40,7200 liradan, 47,3370 liradan alınan euro ise 47,3390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,69 liradan, euro ise 47,32 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
