Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,7110 liradan, euro ise 47,4420 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 40,61 lira, euro ise 47,41 liradan satılmıştı.

Dolar 40,7110 liradan, euro ise 47,4420 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,7090 liradan alınan dolar 40,7110 liradan, 47,4400 liradan alınan euro ise 47,4420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,61 liradan, euro ise 47,41 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
