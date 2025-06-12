Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 39,1990 liradan, euro ise 44,3020 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 39,18 lira, euro ise 45,01 lira seviyesindeydi.
Dolar 39,1990 liradan, euro ise 44,3020 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 39,1970 liradan alınan dolar 39,1990 liradan, 44,3000 liradan alınan euro ise 44,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,18 liradan, euro ise 45,01 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi