Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

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Dolar 35,7940 liradan, euro ise 37,3050 liradan işlem görmeye başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da doların önceki kapanış fiyatı 35,77 lira, euro ise 37,19 lira seviyesindeydi.

Dolar 35,7940 liradan, euro ise 37,3050 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,7920 liradan alınan dolar 35,7940 liradan, 37,3030 liradan alınan euro ise 37,3050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,77 liradan, euro ise 37,19 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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