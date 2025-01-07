Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,3450 liradan, euro ise 36,7480 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 35,31 lira, euro ise 36,79 lira seviyesindeydi.

Dolar 35,3450 liradan, euro ise 36,7480 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,3430 liradan alınan dolar 35,3450 liradan, 36,7460 liradan alınan euro ise 36,7480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,31 liradan, euro ise 36,79 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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