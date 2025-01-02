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Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,3730 liradan, euro ise 36,7620 liradan işlem görmeye başladı. Son kapanışta dolar 35,35, euro ise 36,75 liradan satılmıştı.

Dolar 35,3730 liradan, euro ise 36,7620 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,3710 liradan alınan dolar 35,3730 liradan, 36,7600 liradan alınan euro ise 36,7620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,35 liradan, euro ise 36,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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