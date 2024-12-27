Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,2850 lira, euro ise 36,7680 lira seviyelerinden işlem görmekte. Önceki kapanışta dolar 35,18 lira, euro ise 36,71 lira seviyesindeydi.
Dolar 35,2850 liradan, euro ise 36,7680 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,2830 liradan alınan dolar 35,2850 liradan, 36,7660 liradan alınan euro ise 36,7680 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,18 liradan, euro ise 36,71 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi