Döviz Kurları Güne Dolar 35,4240 Lira, Euro 36,4370 Lira ile Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,4240 liradan, euro ise 36,4370 liradan işlem görmeye başladı. Son kapanışta dolar 35,33, euro ise 36,53 liradan satılmıştı.
Dolar 35,4240 liradan, euro ise 36,4370 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,4220 liradan alınan dolar 35,4240 liradan, 36,4350 liradan alınan euro ise 36,4370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,33 liradan, euro ise 36,53 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi