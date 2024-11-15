Döviz Kurları Güne Böyle Başladı: Dolar 34,4190 Lira, Euro 36,3170 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da gün başlangıcında dolar 34,4190 liradan işlem görürken, euro 36,3170 liradan satılmaya başlandı. Son kapanışta dolar 34,36 lira, euro ise 36,31 lira seviyesinde bulunuyordu.
Dolar 34,4190 liradan, euro ise 36,3170 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,4170 liradan alınan dolar 34,4190 liradan, 36,3150 liradan alınan euro ise 36,3170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,36 liradan, euro ise 36,31 liradan satılmıştı. - İSTANBUL