Üye Girişi
Haberler

Döviz Kurları Güne Böyle Başladı: Dolar 34,4190 Lira, Euro 36,3170 Lira

Döviz Kurları Güne Böyle Başladı: Dolar 34,4190 Lira, Euro 36,3170 Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kapalıçarşı'da gün başlangıcında dolar 34,4190 liradan işlem görürken, euro 36,3170 liradan satılmaya başlandı. Son kapanışta dolar 34,36 lira, euro ise 36,31 lira seviyesinde bulunuyordu.

Dolar 34,4190 liradan, euro ise 36,3170 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 34,4170 liradan alınan dolar 34,4190 liradan, 36,3150 liradan alınan euro ise 36,3170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,36 liradan, euro ise 36,31 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Yeni imajını gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Paşinyan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.