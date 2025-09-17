Haberler

Döviz Kurları Güne Artışla Başladı: Dolar 41,29 Lira, Euro 48,99 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da döviz kurlarında artış gözlemleniyor. Dolar 41,2890 liradan işlem görürken, euro ise 48,9930 liradan satılmaktadır. Önceki kapanışta dolar 41,27 lira, euro ise 48,84 lira seviyelerindeydi.

Dolar 41,2890 liradan, euro ise 48,9930 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,2870 liradan alınan dolar 41,2890 liradan, 48,9910 liradan alınan euro ise 48,9930 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,27 liradan, euro ise 48,84 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
